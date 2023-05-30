Вице-спикер Госдумы Толстой: ВС РФ нужно занять Киев, чтобы пресечь обстрелы Москвы

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрелы со стороны ВСУ будут прекращены только в том случае, если к региону присоединится Харьковская область. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой убеждён, что атаки на Москву нужно останавливать аналогичным способом — освободить Киев.

Фото: smotrim.ru

"Чтобы прекратить обстрелы Москвы, надо занять Киев", — указал он в своём Telegram-канале.

Толстой считает, что необходимо провести мобилизацию "всех сил и средств" для победы над киевским режимом.

"Нужна собранность и единство в понимании общей цели — только Победа", — заключил политик.