Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрелы со стороны ВСУ будут прекращены только в том случае, если к региону присоединится Харьковская область. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой убеждён, что атаки на Москву нужно останавливать аналогичным способом — освободить Киев.
"Чтобы прекратить обстрелы Москвы, надо занять Киев", — указал он в своём Telegram-канале.
Толстой считает, что необходимо провести мобилизацию "всех сил и средств" для победы над киевским режимом.
"Нужна собранность и единство в понимании общей цели — только Победа", — заключил политик.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.