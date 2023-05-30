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MWM: Киев отправляет в зону спецоперации на Украине необученных военнослужащих

2:02
Силовые структуры

В начале 2022 года украинцы активно присоединялись к боевым действиям на фронте, однако сейчас всё чаще избегают призыва. Это связано с тем, что Киев не обеспечивал должную подготовку для новобранцев. Мобилизованным солдатам выдавали оружие и снаряжение советского образца, а уже через несколько дней отправляли на передовую. Об этом пишет MWM.

MWM: Киев отправляет в зону спецоперации на Украине необученных военнослужащих
Фото: РИА Новости

В недавнем репортаже The Wall Street Journal отмечалось, что военные вербовали молодых людей из сельских районов, снабжали их винтовками и снаряжением советского периода, а после всего двух ночей на базе отправляли на передовую. Некоторые призывники даже требовали подписать официальный отказ, указывая на недостаточную подготовку. Один из них вспоминал, как сержант ответил на его возражение о том, что у него даже нет опыта обращения с оружием: "В Артёмовске научишься".

В публикации отмечается, что Киев отправлял на передовую "мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны порой с разным уровнем подготовки и разношёрстным вооружением", чтобы "сберечь обученные и оснащённые Западом бригады для ожидаемого наступления".

В апреле посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко проинформировал о том, что Украина скрывает реальное число жертв.

"Потери огромные. Продолжительность жизни на линии фронта — около четырёх часов", — отмечал бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, воевавший в Артёмовске.

Он сообщал о "неразберихе" в войсках ВСУ и непрерывных ударах со стороны ВС РФ. Заявления Запада о том, что РФ не хватает боеприпасов, не подтвердились.

Артёмовск был освобождён российскими войсками. Как предупреждали украинские чиновники ранее, это открывает путь для продвижения ВС РФ на запад и переброски артиллерии, чтобы нанести дальнейшие удары по важным позициям.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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