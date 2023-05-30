Собянин: жители поврежденных атакой БПЛА домов уже возвращаются в свои квартиры

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все последствия атаки беспилотников на столицу будут устранены в самое ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Кроме того, жители поврежденных домов уже начали возвращаться в свои квартиры. Экстренные службы провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств произошедшего.

Первыми в свои квартиры вернутся жильцы дома на Ленинском проспекте.