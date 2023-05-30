Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все последствия атаки беспилотников на столицу будут устранены в самое ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кроме того, жители поврежденных домов уже начали возвращаться в свои квартиры. Экстренные службы провели все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств произошедшего.
Первыми в свои квартиры вернутся жильцы дома на Ленинском проспекте.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.