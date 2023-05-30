Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот за пределы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, речь идет о тех детях, которые проживали в новых регионах страны и остались без родителей.
Источник отмечает, что злоумышленница прибыла в страну по заданию специального фонда, который работает с Службой безопасности Украины.
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