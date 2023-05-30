В Москве задержали украинку, которая планировала вывозить из страны детей-сирот

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот за пределы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Фото: zen.yandex. ru

По данным агентства, речь идет о тех детях, которые проживали в новых регионах страны и остались без родителей.

Источник отмечает, что злоумышленница прибыла в страну по заданию специального фонда, который работает с Службой безопасности Украины.