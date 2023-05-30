Для нужд фронта: новосибирский "Расцветай" создаст отряд операторов БПЛА-камикадзе

Новосибирская группа компаний "Расцветай" создаст отряд операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта.
По данным телеграм-канала "Континент Сибирь", со ссылкой на источники в бизнес-структуре, в июне планируется набрать инструкторов по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами, также "Расцветай" закупит в июне все необходимое для обучения — компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок и предоставит оборудованные аудитории.
В первой половине июля пройдёт отбор в группу курсантов, которых во второй половине июля "Расцветай" за свой счёт полностью экипирует, предоставив все необходимое, от амуниции и обмундирования, до автомобилей и оборудования. Также будет закуплено большое количество дронов. В первых числах сентября первая группа подготовленных операторов отправится в зону соприкосновения на передовую в зону "специальной военной операции".
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