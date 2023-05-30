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Марков рассказал о целях ударов беспилотников ВСУ при атаке на Москву

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что беспилотники ВСУ пытались атаковать конкретные цели в Москве.

Марков рассказал о целях ударов беспилотников ВСУ при атаке на Москву
Фото: newsweek.com

Марков обратил внимание на то, что половина дронов были сбиты над Рублёвским шоссе. Из этого он сделал выводы о том, что беспилотники пытались нанести удар по резиденциям высших чинов государства, которые, по распространённому мнению, расположены именно в данном районе Москвы.

Политолог считает, что Киев покушался на дома министра обороны РФ, главы Совета безопасности, премьер-министра.

"То есть Зеленский отдал приказ ночью нанести удар по дому президента Путина?" — задался вопросом политический эксперт.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что атака БПЛА на столицу РФ стала ответом Украины на удары РФ по Киеву.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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