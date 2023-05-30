Марков рассказал о целях ударов беспилотников ВСУ при атаке на Москву

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что беспилотники ВСУ пытались атаковать конкретные цели в Москве.

Фото: newsweek.com

Марков обратил внимание на то, что половина дронов были сбиты над Рублёвским шоссе. Из этого он сделал выводы о том, что беспилотники пытались нанести удар по резиденциям высших чинов государства, которые, по распространённому мнению, расположены именно в данном районе Москвы.

Политолог считает, что Киев покушался на дома министра обороны РФ, главы Совета безопасности, премьер-министра.

"То есть Зеленский отдал приказ ночью нанести удар по дому президента Путина?" — задался вопросом политический эксперт.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что атака БПЛА на столицу РФ стала ответом Украины на удары РФ по Киеву.