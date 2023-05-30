Политолог Сергей Марков уверен, что беспилотники ВСУ пытались атаковать конкретные цели в Москве.
Марков обратил внимание на то, что половина дронов были сбиты над Рублёвским шоссе. Из этого он сделал выводы о том, что беспилотники пытались нанести удар по резиденциям высших чинов государства, которые, по распространённому мнению, расположены именно в данном районе Москвы.
Политолог считает, что Киев покушался на дома министра обороны РФ, главы Совета безопасности, премьер-министра.
"То есть Зеленский отдал приказ ночью нанести удар по дому президента Путина?" — задался вопросом политический эксперт.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, что атака БПЛА на столицу РФ стала ответом Украины на удары РФ по Киеву.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.