Полковник Матвийчук раскрыл, какими дронами нового типа ВСУ атаковали Москву

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Среди атаковавших сегодня Москву дронов оказались новые беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой "утка", которые ранее не применялись. Об этом сообщили военные эксперты. Офицер спецназа разведки, полковник запаса Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с Pravda.Ru, что из себя представляют данные летательные аппараты и насколько они опаснее обычных.

Фото: Feye UAV Technology

"Эта "утка" давно уже известна. У этого дрона расположение крыла немножко другое. Если смотреть по профилю, действительно утку напоминает. Единственное, у него минимальное количество электроники. Раз минимальное количество электроники, он практически не подвержен воздействию радиоэлектронных средств подавления. А во всех остальных условиях он такой же летательный аппарат, как все остальные", — объяснил разведчик.

Он отметил, что это сегодня доказала российская ПВО, которая обнаружила и сбила дроны. По его словам, великолепно отображаются "утки" и на радиолокационных станциях.

"То, что они появились на Украине, это, конечно, неприятный факт, но, я думаю, некритичный: как сбивали, так и будем сбивать", — заключил собеседник издания.

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