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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Москву

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Силовые структуры

Следователи завели уголовное дело о теракте после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Москву
Фото: СК РФ

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, к мероприятиям в рамках расследования привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.

Отмечается, что дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") возбуждено по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее представители Минобороны РФ заявили об атаке восьми беспилотников на Москву. По данным ведомства, все дроны удалось поразить.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на столицу России ответом киевского режима на эффективные воскресные удары армии РФ "по одному из центров принятия решений".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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