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Перенджиев: Киев под руководством Запада начал вести "ассиметричную войну" против РФ

Силовые структуры

Украина атаковала Москву беспилотниками сегодня утром. Может ли Россия ответить ядерным ударом и с какой целью Киев совершил данное действие, рассказал корреспонденту Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Перенджиев: Киев под руководством Запада начал вести "ассиметричную войну" против РФ
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Применять ядерное оружие можно в соответствии с доктриной ядерной безопасности. На данный момент оснований для этого нет.

"Нет, не может. Потому что это ядерная война. Зачем она будет это делать? Не может Россия этого сделать. По нам не применяют ядерное оружие. У нас есть доктрина ядерной безопасности. Там чётко прописано, в каких случаях применяется ядерное оружие. В случае с беспилотниками оно не применяется", — сказал собеседник.

Некоторые эксперты считают, что атака БПЛА совершена ВСУ с целью провокации МО РФ для начала ответных шагов. Перенджиев считает, что Киев пошёл на диверсионно-террористические действия по двум причинам.

Во-первых, Украина мстит России за успехи ВС РФ на линии соприкосновения, так как ВСУ не могут там начать наступление, они не имею возможности сгруппироваться из-за постоянных обстрелов и уничтожения техники. Вторую версию эксперт озвучил следующую:

"Киевский режим вместе с Западом начали действовать не по принципу боевых действий, а начали вести так называемую (я сейчас употреблю западный термин) ассиметричную войну против нас. Вот как раз диверсионно-террористические действия — это и есть ассиметричная война".

Удары Киева по Москве — это и есть диверсионно-террористическое наступление, за которое руководство Украины будет отчитываться перед "своими спонсорами". Выделяемые деньги и поставленное оружие привели к случившемуся, заключил Перенджиев.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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