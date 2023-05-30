Тина Канделаки высказалась о "фантастических успехах" украинцев, которые предприняли атаку дронов на Москву.
Директор телеканала ТНТ сравнила происходящее с сериалом под названием "Капитан Украина".
"Раньше в нём летали несуществующие самолеты "Призрак", украинские танковые колонны уже почти въезжали на Красную площадь, харьковский кот Степан собирал миллиарды на войну по всему миру", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Канделаки отметила, что сегодня такие сценарии не работают, так как "украинские танковые колонны сгорели под Бахмутом", а осколки беспилотников выкидывают на помойку.
Глава ТНТ считает, что противостояние лучше вести на вражеской территории.
Ранее Канделаки заявила, что команда КВН из Украины развязала Третью мировую войну.
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