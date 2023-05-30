Канделаки описала альтернативную реальность: Украинские танковые колонны уже почти въезжали на Красную площадь

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тина Канделаки высказалась о "фантастических успехах" украинцев, которые предприняли атаку дронов на Москву.

Фото: pixabay. com

Директор телеканала ТНТ сравнила происходящее с сериалом под названием "Капитан Украина".

"Раньше в нём летали несуществующие самолеты "Призрак", украинские танковые колонны уже почти въезжали на Красную площадь, харьковский кот Степан собирал миллиарды на войну по всему миру", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Канделаки отметила, что сегодня такие сценарии не работают, так как "украинские танковые колонны сгорели под Бахмутом", а осколки беспилотников выкидывают на помойку.

Глава ТНТ считает, что противостояние лучше вести на вражеской территории.

Ранее Канделаки заявила, что команда КВН из Украины развязала Третью мировую войну.