Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки дронов ВСУ на Москву

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москва может полностью защитить столицу РФ и другие основные объекты от дронов ВСУ. Но возникает вопрос, как случилась атака БПЛА 30 мая.

Фото: listaj.ru

Об этом рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, правильная реакция Кремля на атаку беспилотников должна состоять из эффективных и решительных действий на СВО и пересмотре систем ПВО, чтобы ни один БПЛА больше не смог приблизиться к столичному региону.

"Даже три БПЛА не должны были пролететь. Все попытки оправдать и объяснить это, на мой взгляд — это только попытка объяснить то, чего не должно было быть. Это Москва", — в программе "Полный контакт" на "Соловьёв LIVE" сказал Кедми.

По его словам, у России достаточно сил для пресечения подобных атак навсегда. Уровень ВС РФ позволяет сделать так, чтобы ни один дрон не долетел до Москвы и Подмосковья или других регионов, подытожил Кедми.

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