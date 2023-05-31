Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Кнутов: "Налёты БПЛА могут быть чаще, и они могут быть более точными"
Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы
Город полностью разрушен: Асламова показала, что сейчас происходит в Бахмуте
Мария Машкова поддержала дочь Владимира Соловьёва, осудившую СВО: "Будут судить наших отцов"
Юрист Семеновский: опыт Валдеца доказал, что пророссийская позиция на Западе смертельно опасна
"ТурПром": Турция испугалась нового конкурента, который намерен забрать у неё российских туристов
Hürriyet: Путин и Зеленский прибудут в Турцию после инаугурации Эрдогана
Боевики ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района

Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки дронов ВСУ на Москву

1:03
Силовые структуры

Москва может полностью защитить столицу РФ и другие основные объекты от дронов ВСУ. Но возникает вопрос, как случилась атака БПЛА 30 мая.

Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки дронов ВСУ на Москву
Фото: listaj.ru

Об этом рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, правильная реакция Кремля на атаку беспилотников должна состоять из эффективных и решительных действий на СВО и пересмотре систем ПВО, чтобы ни один БПЛА больше не смог приблизиться к столичному региону.

"Даже три БПЛА не должны были пролететь. Все попытки оправдать и объяснить это, на мой взгляд — это только попытка объяснить то, чего не должно было быть. Это Москва", — в программе "Полный контакт" на "Соловьёв LIVE" сказал Кедми.

По его словам, у России достаточно сил для пресечения подобных атак навсегда. Уровень ВС РФ позволяет сделать так, чтобы ни один дрон не долетел до Москвы и Подмосковья или других регионов, подытожил Кедми.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Сети появились кадры уничтожения военных объектов ВСУ в Херсонской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане

Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
От Урганта до Галкина*: кто из осудивших СВО телеведущих стал реже появляться на ТВ
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Последние материалы
Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Кнутов: "Налёты БПЛА могут быть чаще, и они могут быть более точными"
Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы
Город полностью разрушен: Асламова показала, что сейчас происходит в Бахмуте
Мария Машкова поддержала дочь Владимира Соловьёва, осудившую СВО: "Будут судить наших отцов"
Юрист Семеновский: опыт Валдеца доказал, что пророссийская позиция на Западе смертельно опасна
"ТурПром": Турция испугалась нового конкурента, который намерен забрать у неё российских туристов
Hürriyet: Путин и Зеленский прибудут в Турцию после инаугурации Эрдогана
Боевики ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района
Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки дронов ВСУ на Москву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников