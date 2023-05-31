Политолог Ростислав Ищенко допустил отказ украинского командования от проведения наступательной операции для сбережения резервов.
По его мнению, Вооружённые силы Украины (ВСУ), скорее всего, будут "затыкать дыры" на линии соприкосновения с помощью западных танков и обученных за границей солдат.
"С моей точки зрения, сейчас США, очевидно, согласились с украинской стратегией в том, что резервы надо беречь для проведения оборонительных операций", — сказал эксперт в интервью "Военному делу".
Он считает, что раньше США воспринимали возможное контрнаступление ВСУ в качестве "серьёзного аккорда", способного вовлечь государства ЕС в противостояние с РФ. Однако сейчас Вашингтон переходит к сдерживанию, затягиванию конфликта и "борьбе на истощение", уточнил Ищенко.
Как пояснил политолог, Украина и Запад распространяют данные о намерении Киева перейти в наступление для создания информационного эффекта.
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