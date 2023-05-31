Кива: после ГУР следующая цель армии России — управление СБУ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После удара по бункеру Главного управления разведки Минобороны Украины следующей целью российских ракет должно стать управление СБУ.

Фото: kievpravda.com

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

"Теперь мы будем угрозы от "уравновешенного и уверенного в себе" Кирилла Буданова смотреть только в смонтированных сюжетах, как и главкома Залужного, с которым "все в порядке"? Чтобы не говорили, а на "Рыбальском острове" в Киеве ВКС РФ мощно сработали. Михаил Подоляк взахлеб мне рассказывал о нанесенном ущербе ГУР МО. Теперь по логике следующая — СБУ на улице Владимирской?" — спрашивает экс-депутат Рады.

Он отметил, что по этому адресу уже сильно занервничали, поскольку это ещё одно логово террористов, причастных к убийствам мирных россиян и украинцев. А противодействовать российским ракетам Киев не сможет.

После этого люди в РФ и на Украине искренне благодарны будут, а сам Кива лично спасибо скажет, потому что у него долг остался за казненных в феврале его друзей.

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