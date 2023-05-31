Советник Пушилина Гагин: армия Украины начинает предпринимать ползучее контрнаступление

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска начинают переходить в ползучее контрнаступление на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Фото: Министерство обороны Украины

Он также обратил внимание на "оживление фронта". По его словам, в зоне конфликта активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины. Кроме того, боевики ВСУ стали чаще применять артиллерию, уточнил советник. Он призвал рассматривать все эти факторы в качестве предпосылок к наступательной операции Киева.

"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать", — подчеркнул Гагин в интервью Первому каналу.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм анонсировал скорое начало наступления ВСУ.