Украинские войска начинают переходить в ползучее контрнаступление на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он также обратил внимание на "оживление фронта". По его словам, в зоне конфликта активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины. Кроме того, боевики ВСУ стали чаще применять артиллерию, уточнил советник. Он призвал рассматривать все эти факторы в качестве предпосылок к наступательной операции Киева.
"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать", — подчеркнул Гагин в интервью Первому каналу.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм анонсировал скорое начало наступления ВСУ.
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