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Советник Пушилина Гагин: армия Украины начинает предпринимать ползучее контрнаступление

0:52
Силовые структуры

Украинские войска начинают переходить в ползучее контрнаступление на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Советник Пушилина Гагин: армия Украины начинает предпринимать ползучее контрнаступление
Фото: Министерство обороны Украины

Он также обратил внимание на "оживление фронта". По его словам, в зоне конфликта активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины. Кроме того, боевики ВСУ стали чаще применять артиллерию, уточнил советник. Он призвал рассматривать все эти факторы в качестве предпосылок к наступательной операции Киева.

"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать", — подчеркнул Гагин в интервью Первому каналу.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм анонсировал скорое начало наступления ВСУ. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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