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Атака БПЛА на Москву: Россия снова получила право на ядерный удар

3:20
Силовые структуры

После атаки дронов на Москву и Подмосковье Россия снова получила полное юридическое право на нанесение ядерного удара стратегического или тактического уровня по Украине. Такое право заложено в основах госполитики в области ядерного сдерживания. Проще говоря, в ядерной доктрине России.

Атака БПЛА на Москву: Россия снова получила право на ядерный удар
Фото: Министерство обороны России/Телеграм @mod_russia

"В пылу обсуждений атаки украинских БЛА на Москву, ПВО, Ново-Огарево и шуток "жительница Рублёвки сбила дрон банкой чёрной икры" многие упустили очень важный момент. В СМИ сообщалось о попытке БЛА поразить цель в поселке Власиха", — пишут военспецы экспертного проекта "Мэйдэй".

Они поясняют:

  • Во Власихе расположен центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил (СЯС) и штаб РВСН.
  • В документе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" (часть "в" пункта 19) говорится про "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Безусловно, атака на место размещения штаба (систем, средств) стратегических ядерных сил является действием, которое может привести "к срыву ответных действий СЯС"

"То есть, по сути, Россия имела (имеет) полное юридическое право на экстерминатус (тотальное уничтожение) Украины в соответствии со своей доктриной", — пишут эксперты. Они также напоминают, что Украина уже наносила удары беспилотниками по аэродрому базирования самолетов-носителей ядерного оружия в Энгельсе, но… в тени на стенах никто не превратился.

И действительно, по той же военной доктрине, Россия получила такое юридическое право после атаки украинских БЛА на аэродром стратегической авиации в Энгельсе, где размещались стратегические бомбардировщики дальней авиации.

"Хотите секрет? Россия имеет право и возможность нанести по кому либо ядерный удар в любой момент — просто потому, что она является ядерной державой", — так специалист по разведке Георгий Рипер ответил Pravda.Ru на вопрос о "праве на удар".

"Если же разбираться, то надо разделять букву документа и здравый смысл. По букве — да, все верно. По смыслу — атака (на аэродром СЯС) в Энгельсе, по моему мнению, больше угрожала возможности ответного ядерного удара, чем атака дрона на заглубленный и защищенный командный бункер", — поделился он, добавив, что нужно смотреть, был ли дрон у Власихи и куда он там летел.

Также эксперт отметил, что на данный момент не видит объективных причин военного характера для применения на Украине ТЯО — нет единых скоплений войск, транспортное сообщение нарушается без ядерного оружия, бункера поражаются баллистическими средствами.

"Единственное, зачем такое можно сделать — чтобы напугать и поразить весь мир, но такие мотивы давайте оставим для не очень адекватных граждан. Поверьте, когда будет реальная угроза и необходимость, Владимир Путин "нажмёт" — именно поэтому его так и хотят убрать на Западе", — заключил он.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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