Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к укреплению оборонительных рубежей на Северском направлении. Об этом заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские силовики проводят инженерные работы у Северска. Как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, в районе этого населённого пункта появляются фортификационные сооружения ВСУ.
Он добавил, что Киев укрепляет блиндажи и траншеи, а также в дистанционном режиме осуществляет установку минных заграждений.
Марочко подчеркнул: для минирования территорий боевики ВСУ обращаются к противопехотным минам ПФМ-1 "Лепесток".
Ранее сообщалось, что артиллеристы второго Армейского корпуса ЛНР ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Северском направлении.
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