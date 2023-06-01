Подполковник Марочко: Киев укрепляет оборонительные рубежи в районе Северска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к укреплению оборонительных рубежей на Северском направлении. Об этом заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские силовики проводят инженерные работы у Северска. Как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, в районе этого населённого пункта появляются фортификационные сооружения ВСУ.

Он добавил, что Киев укрепляет блиндажи и траншеи, а также в дистанционном режиме осуществляет установку минных заграждений.

Марочко подчеркнул: для минирования территорий боевики ВСУ обращаются к противопехотным минам ПФМ-1 "Лепесток".

Ранее сообщалось, что артиллеристы второго Армейского корпуса ЛНР ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Северском направлении.