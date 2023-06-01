Глава МИД Швеции Билльстрём предупредил о победе России при затягивании присоединения Стокгольма к НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём предостерёг от медлительности при вступлении страны в военно-политический блок НАТО.

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По словам руководителя ведомства, препятствия при присоединении, которые могут создать члены альянса, станут победой для лидера России Владимира Путина. Также Билльстрём обратился к турецким и венгерским властям, потребовал одобрить заявку Стокгольма, передаёт ТАСС.

Ранее в Aftonbladet рассказали о смерти наёмника из Швеции Даниэля Нюстрема, который воевал за украинскую армию. Его тело обнаружили в квартире в Киеве, заявил источник СМИ.