Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём предостерёг от медлительности при вступлении страны в военно-политический блок НАТО.
По словам руководителя ведомства, препятствия при присоединении, которые могут создать члены альянса, станут победой для лидера России Владимира Путина. Также Билльстрём обратился к турецким и венгерским властям, потребовал одобрить заявку Стокгольма, передаёт ТАСС.
Ранее в Aftonbladet рассказали о смерти наёмника из Швеции Даниэля Нюстрема, который воевал за украинскую армию. Его тело обнаружили в квартире в Киеве, заявил источник СМИ.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.