Берцы вместо туфель: Дарья Асламова о женщинах в боевых подразделениях СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в тренировочном лагере батальона Borz в Донбассе, где пообщалась с женщинами, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Женщины рассказали свои истории попадания в зону СВО, о том, чем помогают мужчинам, а также об отношениях с противоположным полом в столь суровых условиях.

"Я занимаюсь подготовкой бойцов по тактической медицине, а в процессе выхода на боевые оказываю медицинскую помощь, занимаюсь эвакуацией раненых", — рассказала санинструктор Наталья "Валькирия".

Юлия "Демон" стремится попасть в подразделение снайперов, но на данный момент выполняет работу оператора БПЛА.

"У нас нет деления на мужчин и женщин, мы здесь выполняем одну задачу. Моя задача — объяснить, как из 300-го не стать 200-м, оказать поддержку, избежать у бойцов синдрома ПТСР", — продолжает Наталья.

Также в зоне СВО случаются и счастливые истории — одна из женщин подразделения работает вместе с мужем-пулемётчиком. Несмотря на то, что в военных подразделениях такое не принято, в этом отряде к семейным отношениям отнеслись с пониманием.