Представители ФСБ России сообщили о разведывательной деятельности спецслужб США, которая связана с вирусом на тысячах iPhone.
По информации силовиков, они выявили аномалии в устройствах корпорации Apple и обнаружили вредоносное ПО.
"При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России", — подчеркнули в службе.
Её представили добавили, что речь идёт о работниках в странах альянса НАТО и СНГ, Израиле, Китае и САР. ФСБ обвинила Apple в сотрудничестве с разведкой Штатов и отказе от политики конфиденциальности.
"Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома", — заключили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.