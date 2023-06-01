ФСБ уличила США в слежке за россиянами через iPhone

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители ФСБ России сообщили о разведывательной деятельности спецслужб США, которая связана с вирусом на тысячах iPhone.

Фото: pixabay.com

По информации силовиков, они выявили аномалии в устройствах корпорации Apple и обнаружили вредоносное ПО.

"При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России", — подчеркнули в службе.

Её представили добавили, что речь идёт о работниках в странах альянса НАТО и СНГ, Израиле, Китае и САР. ФСБ обвинила Apple в сотрудничестве с разведкой Штатов и отказе от политики конфиденциальности.

"Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома", — заключили в ведомстве.