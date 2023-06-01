Капитан Климов: российский флот не готов воевать с НАТО за Арктику

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боеспособность российского флота в арктической зоне оставляет желать лучшего, потому Минобороны РФ необходимо принимать срочные меры на случай военного конфликта с НАТО в регионе, заявил Pravda.Ru капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

Фото: mil.ru

"В арктической зоне русский флот не боеспособен. Я подчеркиваю, не способен в силу полного отказа от проведения учений с торпедными стрельбами в подледных условиях", — отметил эксперт.

Отсутствие у командиров и личного состава необходимого опыта может самым негативным образом проявиться в боевой ситуации, добавил он.

Противник решает задачу авиацией и подводными лодками, напомнил Климов, но наша авиация по боевому потенциалу существенно уступает Североатлантическому альянсу.

"Поэтому нужно принимать серьёзные меры. Меры известные. Они предлагались инициативными офицерами", — рассказал капитан.

Но сейчас, по его словам, российское оборонное ведомство не уделяет достаточного внимания арктическому направлению.

Ещё одна слабая точка, уточнил офицер, новые аэродромы ВВС РФ в Арктике.

"Из-за того, что эти аэродромы не имеют эффективного прикрытия, они находятся под угрозой. Например, захват аэродрома на Новосибирских островах — это очень большая опасность для захода американцев в Сибирь. Захват чужих аэродромов — это любимое развлечение ВС США со времён Второй мировой войны", — резюмировал Климов.

Ранее американский обозреватель заявил, что в Пентагоне считают российский флот в арктическом регионе возможной угрозой для Соединённых Штатов.