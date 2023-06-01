Минобороны: армия России помешала ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Киев попытался провести теракт против мирных жителей города Шебекино в Белгородской области.

Фото: yakutsk.ru

"Около 3:00 украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения", — написали в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

По его данным, Вооружённые силы Российской Федерации отразили три атаки террористов. Украинская сторона потеряла более 30 человек, отметили в министерстве. Также в МО добавили, что злоумышленники не смогли прорваться через границу.