Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Киев попытался провести теракт против мирных жителей города Шебекино в Белгородской области.
"Около 3:00 украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения", — написали в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
По его данным, Вооружённые силы Российской Федерации отразили три атаки террористов. Украинская сторона потеряла более 30 человек, отметили в министерстве. Также в МО добавили, что злоумышленники не смогли прорваться через границу.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.