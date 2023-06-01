Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию СМИ, согласно которой в столице региона прогремел взрыв.
"По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.
По словам чиновника, в результате происшествия пострадали два человека. Один мужчина, предположительно, получил сотрясение мозга. Как отметил глава региона, гражданин госпитализирован. Второй пострадавший с ушибами отказался посещать больницу, добавил политик.
Вместе с этим он рассказал о повреждении автомобиля. Также Гладков заявил, что оперативные службы и следователи находятся на месте происшествия.
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