Губернатор Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в Белгороде

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию СМИ, согласно которой в столице региона прогремел взрыв.

Фото: МЧС России

"По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате происшествия пострадали два человека. Один мужчина, предположительно, получил сотрясение мозга. Как отметил глава региона, гражданин госпитализирован. Второй пострадавший с ушибами отказался посещать больницу, добавил политик.

Вместе с этим он рассказал о повреждении автомобиля. Также Гладков заявил, что оперативные службы и следователи находятся на месте происшествия.