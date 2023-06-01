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Губернатор Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в Белгороде

0:48
Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию СМИ, согласно которой в столице региона прогремел взрыв.

Губернатор Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в Белгороде
Фото: МЧС России

"По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате происшествия пострадали два человека. Один мужчина, предположительно, получил сотрясение мозга. Как отметил глава региона, гражданин госпитализирован. Второй пострадавший с ушибами отказался посещать больницу, добавил политик.

Вместе с этим он рассказал о повреждении автомобиля. Также Гладков заявил, что оперативные службы и следователи находятся на месте происшествия.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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