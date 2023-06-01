Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о своём разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, Путин позвонил вечером вчера и проявил глубокий интерес к происходящему на Марьинском направлении. Он продемонстрировал глубокие знания об обстановке на данном участке. Президент отметил, что это направление имеет важное значение. Он, по словам Алаудинова, возлагает большие надежды на него и подразделение "Ахмат".
Командир рассказал, что Путин проявил отцовскую заботу о бойцах, которые были ранены за последние несколько дней.
"Главнокомандующий сказал, что он обеспечит всем необходимым и делает всё, что от него зависит", — заявил "Звезде" Алаудинов.
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