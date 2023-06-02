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WSWS: США передадут Украине истребители F-16 для ударов внутри России

1:15
Силовые структуры

Вашингтон предоставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевые самолёты F-16 для того, чтобы Киев совершал удары внутри РФ, сообщается на сайте Международного Комитета Четвёртого Интернационала (WSWS).

WSWS: США передадут Украине истребители F-16 для ударов внутри России
Фото: Splash/ All Over

Как подчёркивается в публикации, США постоянно заявляют о том, что "не поощряют" атаки украинских боевиков на российские регионы.

"Однако очевидно, что истребители и ракеты дальнего радиуса действия предоставляются для нанесения ударов вглубь контролируемой Россией территории или даже внутри самой РФ", — сказано в статье.

Автор материала Андре Деймон обратил внимание на то, что Киев стал активно атаковать населённые пункты РФ после саммита "Большой семёрки". По его словам, новая волна эскалации способна привести к прямому столкновению РФ и НАТО. Дискуссии о возможном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу только ухудшают мировую обстановку, считает журналист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что армия страны располагает средствами для ответа на вероятные поставки западных истребителей F-16 киевскому режиму.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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