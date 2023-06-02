Военкор Медведев: Украина может начать блокировать сообщения о масштабах потерь ВСУ в Артёмовске

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Главном управлении разведки Украины и так называемом Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, похоже, решили всё же скрывать масштабы реальных потерь в рядах боевиков ВСУ в Артёмовске, пишет военкор Георгий Медведев.

Фото: РИА Новости

Эксперт полагает, что в ходе заседания специальной рабочей группы могли принять решение оказать давление на медиа-регулятор страны, то есть на Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникации с целью блокирования любых сообщений об общей численности военных, погибших во время сражения за этот город.

По словам Медведева, это касается, в частности, сведений об использовании частей теробороны киевского режима, где, как всем известно, командование ВСУ бросало в бои для "залатывания дыр” в рамках обороны Артёмовска.