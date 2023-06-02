В Главном управлении разведки Украины и так называемом Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, похоже, решили всё же скрывать масштабы реальных потерь в рядах боевиков ВСУ в Артёмовске, пишет военкор Георгий Медведев.
Эксперт полагает, что в ходе заседания специальной рабочей группы могли принять решение оказать давление на медиа-регулятор страны, то есть на Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникации с целью блокирования любых сообщений об общей численности военных, погибших во время сражения за этот город.
По словам Медведева, это касается, в частности, сведений об использовании частей теробороны киевского режима, где, как всем известно, командование ВСУ бросало в бои для "залатывания дыр” в рамках обороны Артёмовска.
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