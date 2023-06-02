На Луганском направлении армия РФ совместно с артиллеристами вела активные штурмы под Белогоровкой. Наземная атака успешно проведена в сторону Стельмаховки.
После целой серии артиллерийских ударов были попытки продвижения со стороны Масютовки и в Новосёловском. Часть позиций укронацистам удалось удержать. Однако, под массированные обстрелы со стороны российских военнослужащих попали места дислокации боевиков ВСУ в районах Тернов, Торского, Невского, Новосадового, Кисловки, Берестового, Западного, Котляровки, Красного Первого, Новомлынска и Фиголевки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
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