Российские войска продвинулись на Луганском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Луганском направлении армия РФ совместно с артиллеристами вела активные штурмы под Белогоровкой. Наземная атака успешно проведена в сторону Стельмаховки.

Фото: freedom-news.ru

После целой серии артиллерийских ударов были попытки продвижения со стороны Масютовки и в Новосёловском. Часть позиций укронацистам удалось удержать. Однако, под массированные обстрелы со стороны российских военнослужащих попали места дислокации боевиков ВСУ в районах Тернов, Торского, Невского, Новосадового, Кисловки, Берестового, Западного, Котляровки, Красного Первого, Новомлынска и Фиголевки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.