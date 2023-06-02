Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что армия Украины способна взять Крым под контроль в 2023 году.
"Существует реальная возможность того, что Киев вернёт полуостров в этом году, когда у Вооружённых сил Российской Федерации закончится необходимая техника", — приводит The Washington Post мнение британского министра.
При этом, по данным СМИ, другие представители стран военно-политического блока НАТО не верят в успешное взятие Крыма со стороны ВСУ.
Ранее российский военкор Юрий Котенок допустил, что Киев ударит по Крымскому мосту. Речь идёт о "сакральной цели", добавил журналист.
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