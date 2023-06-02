Глава Минобороны Великобритании Уоллес допустил, что Крым перейдёт под контроль Киева в этом году

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что армия Украины способна взять Крым под контроль в 2023 году.

Фото: ntv.ru

"Существует реальная возможность того, что Киев вернёт полуостров в этом году, когда у Вооружённых сил Российской Федерации закончится необходимая техника", — приводит The Washington Post мнение британского министра.

При этом, по данным СМИ, другие представители стран военно-политического блока НАТО не верят в успешное взятие Крыма со стороны ВСУ.

Ранее российский военкор Юрий Котенок допустил, что Киев ударит по Крымскому мосту. Речь идёт о "сакральной цели", добавил журналист.