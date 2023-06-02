Арестович: Запад потерял веру в победу Украины над Россией

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник лидера киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил сегодня с заявлением о том, что коллективный Запад потерял веру в победу боевиков ВСУ над российской армией.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

Говоря о "бесконечных оговорках", что победа над армией РФ — задача не из простых, Арестович отметил: это напоминает эвакуацию посольств на Западе в преддверии войны, пишет телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".