Бывший советник лидера киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил сегодня с заявлением о том, что коллективный Запад потерял веру в победу боевиков ВСУ над российской армией.
Говоря о "бесконечных оговорках", что победа над армией РФ — задача не из простых, Арестович отметил: это напоминает эвакуацию посольств на Западе в преддверии войны, пишет телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".
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