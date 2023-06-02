Генерал Гурулёв предложил ударить по Великобритании тактическим ядерным оружием

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв проинформировал, что оборонно-промышленный комплекс РФ работает в полную силу. Однако в ходе СВО всё идёт по американскому сценарию.

Фото: globalresearch.ca

Запад наращивает эскалацию, чем же ответить России? Гурулёв предложил "врезать по-человечески, а они пусть чешут репу". Он отметил, что бить по Украине тактическим ядерным оружием не стоит, но есть другие способы.

"А вот по Британии вполне можно навернуть, оставить от неё пепел. После этого не будет ответа. Ничего не будет, у них 480 зарядов, из них 225 в снаряжении, это можно быстренько обнулить. А американцы нам чем ответят?" — сказал генерал.

Когда общественность говорит о применении ядерного оружия, надо понимать, какие взрывы последуют, и какие после них будут последствия.

"После Британии все сразу сядут не только за стол переговоров, а за какой хочешь. Сразу и бегом, с воплями, визгами, с разгоном ООН, всего остального, вот это будет красная линия, вторая карибская. После этого предельно понятно станет, что надо договариваться, либо мир в труху", — заключил Гурулёв.