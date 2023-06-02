Сотрудники СБУ впервые за долгое время задержали не российского, а белорусского агента

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что сотрудники СБУ впервые за весьма продолжительный период времени задержали агента не из России, а из Белоруссии.

Фото: страница СБУ в facebook. com

Десантник-афганец, подозреваемый в работе на КГБ, был схвачен силовиками на территории Ровенской области. По предварительной информации он активно занимался сбором сведений о перемещении боевой техники на северной границе украинского государства.

В своё время задержанный командовал десантно-штурмовым подразделением и принимал участие в афганской войне. На Украине проживает давно и имеет ВНЖ.