Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что сотрудники СБУ впервые за весьма продолжительный период времени задержали агента не из России, а из Белоруссии.
Десантник-афганец, подозреваемый в работе на КГБ, был схвачен силовиками на территории Ровенской области. По предварительной информации он активно занимался сбором сведений о перемещении боевой техники на северной границе украинского государства.
В своё время задержанный командовал десантно-штурмовым подразделением и принимал участие в афганской войне. На Украине проживает давно и имеет ВНЖ.
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