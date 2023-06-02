Варианты мирных переговоров Москвы с Киевом в настоящее время не рассматриваются. Какие-либо предпосылки к подобному диалогу на данный момент отсутствуют, следует из заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Корреспонденты РБК пишут, что таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана.
Напомним, политик ранее выступил с призывом убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Орбан предупредил о том, что контрнаступление ВСУ, вероятнее всего, повлечёт за собой "кровавую бойню".
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