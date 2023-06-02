Песков прокомментировал призыв Орбана: в Кремле пока не видят вариантов для мирного диалога с Киевом

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Варианты мирных переговоров Москвы с Киевом в настоящее время не рассматриваются. Какие-либо предпосылки к подобному диалогу на данный момент отсутствуют, следует из заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Корреспонденты РБК пишут, что таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Напомним, политик ранее выступил с призывом убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Орбан предупредил о том, что контрнаступление ВСУ, вероятнее всего, повлечёт за собой "кровавую бойню".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.