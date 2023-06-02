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Песков прокомментировал призыв Орбана: в Кремле пока не видят вариантов для мирного диалога с Киевом

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Силовые структуры

Варианты мирных переговоров Москвы с Киевом в настоящее время не рассматриваются. Какие-либо предпосылки к подобному диалогу на данный момент отсутствуют, следует из заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Песков прокомментировал призыв Орбана: в Кремле пока не видят вариантов для мирного диалога с Киевом
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Корреспонденты РБК пишут, что таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Напомним, политик ранее выступил с призывом убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Орбан предупредил о том, что контрнаступление ВСУ, вероятнее всего, повлечёт за собой "кровавую бойню".

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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