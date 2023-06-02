Военный эксперт Шурыгин проинформировал о задачах двух новых военных округов в России

В России идёт формирование двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Оба войсковых объединения ранее существовали, но были упразднены в 2010 году. О том, почему сейчас их восстанавливают, объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: ВКонтакте

"Основная цель той реформы — сократить ВС страны до состояния компактной армии, чтобы снять некое социальное напряжение в обществе. Она никак не обусловливалась военными требованиями и стратегическими задачами", — пояснил он.

После внесения изменений в 2010 году Московский и Ленинградский военные округа стали частью Западного военного округа. В результате этого изменения в России осталось всего четыре территориальных общевойсковых соединений: Западное, Центральное, Южное и Восточное. Им в подчинение передали основные группировки всех видов вооружённых сил и родов войск.

Шурыгин отмечает, что после начала спецоперации главными стратегическими направлениями для армии РФ стали западное и северо-западное. Именно на них сосредоточены основные угрозы.

"Оперировать на этих направлениях одним огромным аморфным Западным военным округом стало сложно. Поэтому было принято решение восстановить Московский и Ленинградский округа, каждый из которых будет иметь свои задачи и группировки войск", — сообщил Шурыгин.

Восстановление двух военных округов усилит западное направление.

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