Почему Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины сейчас всё больше напоминает итальянскую армию времен Первой мировой.

Фото: википедия

Об этом сообщил военный историк Кирилл Копылов.

У Италии в то время был большой мобилизационный ресурс, но она была очень зависима от поставок союзников, а также была вынуждена ориентироваться на их политические задачи.

Битва за Артемовск очень схожа с Верденской мясорубкой, когда немецкое командование ставило главной задачей обескровить и ослабить французов, втянув их в сражение на истощение на собственных условиях. И подобное было под Артёмовском, отметил эксперт.

"Украине же всё чаще приходится убеждать западных спонсоров и собственное население, в том, что это было необходимо. Потому что западные эксперты и западная пресса еще с прошлого года критически относились к этой украинской затее под Бахмутом", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

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