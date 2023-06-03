Военный инженер: горе тому, кто попал в украинскую армию

Продолжается специальная военная операция на Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45924

О ситуации на фронтах и в тыловых "горячих точках" СВО рассказал военный инженер и доброволец Танай Чолханов.

Сейчас он обслуживает технику и уверен, что можно воевать без новых тепловизоров, модного камуфляжа, дронов, но нельзя воевать без колёс, моторов, механиков, электриков, специалистов по вооружениям, средствам РЭБ и локаторным станциям.

Чолханов отметил, что продолжаются попытки прорывов ВСУ, это трудно назвать контрнаступлением, но ситуация накалилась до предела, пишет argumenti.ru.

"ВСУ не жалеет своих людей. Горе тому, кто попал в украинскую армию. Потому что их армия не пощадит своих же солдат", — подытожил Танай.

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