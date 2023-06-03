"РВ" обнародовала кадры переданных ВС Украины танков Leopard

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские источники предоставили видеокадры, предположительно показывающие танки Leopard, переданные ВСУ западными государствами. Утверждается, что эти боевые машины уже находятся недалеко от фронта. Фотографии опубликованы в Telegram-канале военных корреспондентов "Русской весны".

В то же время отмечается, что никто пока не видел эту технику непосредственно у линии соприкосновения. Предполагается, что украинские военные, возможно, намеренно не используют данные танки в бою, чтобы сохранить их для будущего контрнаступления.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины.