Украинские источники предоставили видеокадры, предположительно показывающие танки Leopard, переданные ВСУ западными государствами. Утверждается, что эти боевые машины уже находятся недалеко от фронта. Фотографии опубликованы в Telegram-канале военных корреспондентов "Русской весны".
В то же время отмечается, что никто пока не видел эту технику непосредственно у линии соприкосновения. Предполагается, что украинские военные, возможно, намеренно не используют данные танки в бою, чтобы сохранить их для будущего контрнаступления.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины.
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