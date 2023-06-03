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WarGonzo: Бойцы ВС РФ перехватили инициативу на Луганском направлении

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Силовые структуры

На Луганском направлении российские военнослужащие активно продолжают наступление под населённым пунктом Спорное.

WarGonzo: Бойцы ВС РФ перехватили инициативу на Луганском направлении
Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Со стороны бойцов ВС РФ была также очередная попытка продвижения к Белогоровке, и им удалось перехватить инициативу, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Ожесточённые боевые действия продолжаются в настоящее время в Новосёловском. Кроме того, военные Вооружённых Сил России штурмуют позиции укронацистов со стороны Масютовки.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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