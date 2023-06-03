На Луганском направлении российские военнослужащие активно продолжают наступление под населённым пунктом Спорное.
Со стороны бойцов ВС РФ была также очередная попытка продвижения к Белогоровке, и им удалось перехватить инициативу, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Ожесточённые боевые действия продолжаются в настоящее время в Новосёловском. Кроме того, военные Вооружённых Сил России штурмуют позиции укронацистов со стороны Масютовки.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.