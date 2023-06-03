WarGonzo: Бойцы ВС РФ перехватили инициативу на Луганском направлении

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Луганском направлении российские военнослужащие активно продолжают наступление под населённым пунктом Спорное.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Со стороны бойцов ВС РФ была также очередная попытка продвижения к Белогоровке, и им удалось перехватить инициативу, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Ожесточённые боевые действия продолжаются в настоящее время в Новосёловском. Кроме того, военные Вооружённых Сил России штурмуют позиции укронацистов со стороны Масютовки.