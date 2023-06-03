Зеленский: контрнаступление может дорого обойтись Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ готовы к контрнаступлению, и они обязательно его проведут. Однако, на него потребуется определённое время, и оно может очень дорого обойтись, следует из заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского. Президент Украины выразил своё мнение в интервью корреспондентам The Wall Street Journal.

Фото: mk.ru

"Может произойти по-разному, совершенно по-разному, — отметил Зеленский. — Но мы собираемся это сделать, и мы готовы".

Украинский лидер при этом признал превосходство российской стороны в воздухе. Отсутствие защиты от авиации РФ означает, по словам Зеленского, что в ходе контрнаступления погибнет очень много бойцов.