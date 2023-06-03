Боевики ВСУ готовы к контрнаступлению, и они обязательно его проведут. Однако, на него потребуется определённое время, и оно может очень дорого обойтись, следует из заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского. Президент Украины выразил своё мнение в интервью корреспондентам The Wall Street Journal.
"Может произойти по-разному, совершенно по-разному, — отметил Зеленский. — Но мы собираемся это сделать, и мы готовы".
Украинский лидер при этом признал превосходство российской стороны в воздухе. Отсутствие защиты от авиации РФ означает, по словам Зеленского, что в ходе контрнаступления погибнет очень много бойцов.
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