Министр Сольский сообщил об украинском "плане Б" на случай срыва зерновой сделки

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев имеет "план Б", предусматривающий продолжение экспорта зерна на тот случай, если Российская Федерация объявит о выходе из сделки. Корреспонденты информагентства Reuters пишут об этом со ссылкой на главу украинского Минсельхоза Николая Сольского.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Министр акцентировал внимание на том, что украинская власть готова предложить компаниям страховые гарантии для того, чтобы они продолжали обеспечивать поставки зерна без участия Москвы.

По словам Сольского, так называемым "планом Б" из взаимоотношений "исключается четвёртая сторона — Россия".