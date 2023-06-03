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Министр Сольский сообщил об украинском "плане Б" на случай срыва зерновой сделки

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Силовые структуры

Киев имеет "план Б", предусматривающий продолжение экспорта зерна на тот случай, если Российская Федерация объявит о выходе из сделки. Корреспонденты информагентства Reuters пишут об этом со ссылкой на главу украинского Минсельхоза Николая Сольского.

Министр Сольский сообщил об украинском "плане Б" на случай срыва зерновой сделки
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Министр акцентировал внимание на том, что украинская власть готова предложить компаниям страховые гарантии для того, чтобы они продолжали обеспечивать поставки зерна без участия Москвы.

По словам Сольского, так называемым "планом Б" из взаимоотношений "исключается четвёртая сторона — Россия".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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