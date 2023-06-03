Киев имеет "план Б", предусматривающий продолжение экспорта зерна на тот случай, если Российская Федерация объявит о выходе из сделки. Корреспонденты информагентства Reuters пишут об этом со ссылкой на главу украинского Минсельхоза Николая Сольского.
Министр акцентировал внимание на том, что украинская власть готова предложить компаниям страховые гарантии для того, чтобы они продолжали обеспечивать поставки зерна без участия Москвы.
По словам Сольского, так называемым "планом Б" из взаимоотношений "исключается четвёртая сторона — Россия".
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