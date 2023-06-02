В Сети появились кадры вчерашнего боя предателей из России, перешедших на сторону Украины, у границы с Белгородской областью. Видео опубликовали сами боевики на службе у Главного управления разведки, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры отметили, что видео невнятное, что именно на нём, понять трудно. Однако из переговоров между диверсантами ясно, что один из них получил ранение. По их словам, лёгкое.
Вчера боевики не смогли ничего добиться и понесли существенные потери в личном составе и технике, добавили авторы канала.
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