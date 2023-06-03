Кремль считает Украину инструментом конфликта, переговоры с которым не имеют перспектив

Украина представляет собой инструмент вооружённого конфликта, а страны Запада активно ведут комбинированную войну против РФ. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь глава российского государства Дмитрий Песков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

По словам официального представителя Кремля, за последнее время конфликт сторон заметно расширился.

"Запад собственно ведёт такую комбинированную войну против нашей страны, — подчеркнул Песков. — Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно".