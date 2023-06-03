Украина представляет собой инструмент вооружённого конфликта, а страны Запада активно ведут комбинированную войну против РФ. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь глава российского государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, за последнее время конфликт сторон заметно расширился.
"Запад собственно ведёт такую комбинированную войну против нашей страны, — подчеркнул Песков. — Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно".
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