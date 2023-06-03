Украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
"Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. На фото — хвостовая часть "Точки-У" в Бердянске".
Соответствующие фотографии политик прикрепил в мессенджер как доказательство использования оружия.
Ранее стало известно о шести сбитых ракетах со стороны ПВО. Запущенное оружие выпустили по мирным территориям Бердянска.
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