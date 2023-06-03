ВСУ активно пользуются ракетами комплекса "Точка-У" для обстрела Бердянска

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Фото: РБК

"Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. На фото — хвостовая часть "Точки-У" в Бердянске".

Соответствующие фотографии политик прикрепил в мессенджер как доказательство использования оружия.

Ранее стало известно о шести сбитых ракетах со стороны ПВО. Запущенное оружие выпустили по мирным территориям Бердянска.