На Южно-Донецком направлении военнослужащие передовых подразделений группировки "Восток" обнаружили и ликвидировали разведгруппу укронацистов под Новомихайловкой.
Из официального заявления Минобороны России следует, что российские артиллеристы успешно поразили из гаубицы живую силу киевского режима в ходе попытки ротации на позициях на юге населённого пункта Великая Новосёлка.
В процессе контрбатарейной борьбы артиллеристов ВС РФ были уничтожены самоходные артиллерийские установки в Бурлацком, Новосёловке и Шахтёрском, сообщает оборонное ведомство России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.