Группировка «Восток» уничтожила группу разведчиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Южно-Донецком направлении военнослужащие передовых подразделений группировки "Восток" обнаружили и ликвидировали разведгруппу укронацистов под Новомихайловкой.

Фото: yakutsk.ru

Из официального заявления Минобороны России следует, что российские артиллеристы успешно поразили из гаубицы живую силу киевского режима в ходе попытки ротации на позициях на юге населённого пункта Великая Новосёлка.

В процессе контрбатарейной борьбы артиллеристов ВС РФ были уничтожены самоходные артиллерийские установки в Бурлацком, Новосёловке и Шахтёрском, сообщает оборонное ведомство России.