Самые ожесточённые боевые действия в ДНР идут в настоящее время под Марьинкой и Авдеевкой, следует из сегодняшней сводки Минобороны России.
Штурмовики отряда спецназначения "Ахмат" активизировались в центре Марьинки. Первый армейский корпус ведёт сейчас серьёзные бои рядом с Авдеевкой, проинформировало оборонное ведомство России.
За минувшие сутки укронацисты потеряли: свыше 220 человек, боевую машину пехоты, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.