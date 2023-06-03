Минобороны РФ: самые ожесточённые бои в ДНР ведёт "Ахмат" под Марьинкой и Авдеевкой

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самые ожесточённые боевые действия в ДНР идут в настоящее время под Марьинкой и Авдеевкой, следует из сегодняшней сводки Минобороны России.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Штурмовики отряда спецназначения "Ахмат" активизировались в центре Марьинки. Первый армейский корпус ведёт сейчас серьёзные бои рядом с Авдеевкой, проинформировало оборонное ведомство России.

За минувшие сутки укронацисты потеряли: свыше 220 человек, боевую машину пехоты, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".