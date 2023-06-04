Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине против Зеленского выстраивают внутренний фронт

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Против главы киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время выстраивают внутренний фронт, следует из заявления бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

Фото: mk.ru

Причиной сложившейся ситуации эксперт назвал некомпетентность и провалы правительства страны.

"Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел", — проинформировал Соскин.

По мнению экс-советника бывшего президента, на Украине стремительно растёт число граждан, недовольных Зеленским в том числе из-за бесконечных провалов военных. Соскин не исключает, что украинский лидер столкнётся с серьёзным противостоянием с мэром Киева Виталием Кличко — они будут бороться за власть.