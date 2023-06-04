Украинская погранслужба сообщила о задержаниях 20 человек в день при попытках пересечь границу

Сотрудники украинской погранслужбы каждый день задерживают не менее 20 человек, пытающихся на незаконных основаниях пересечь госграницу, следует из сегодняшнего заявления представителя государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

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"Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах", — уточнил Демченко.

По его словам, правительство страны ежедневно отказывает в пересечении границы 120-150 гражданам. Исключения, которые позволяют выезжать из страны, на них не распространяются, подчеркнул официальный представитель украинской Погранслужбы.

В подавляющем большинстве случаев это мужчины из возрастной категории от 18 до 60 лет, сообщил Демченко.