Песков: альтернативы доведению спецоперации до конца нет

Российская Федерация непременно должна довести "своё дело до конца" в связи с отсутствием у неё иной альтернативы, следует из сегодняшнего заявления пресс-атташе Владимира Путина.

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Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал информацию о массированных обстрелах боевиками ВСУ населённых пунктов Белгородской области.

Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что коллективный Запад игнорировал подобный сценарий на Донбассе ещё до того, как началась специальная военная операция.