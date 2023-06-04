Ввиду того, что весеннее контрнаступление Киева несколько раз откладывалось, теперь ему придётся дать новое название. Отныне наступательная операция киевских властей будет именоваться "летней", пишет американская газета Los Angeles Times.
В Киеве задержку запланированной наступательной кампании объясняют желанием дождаться поставок западного вооружения и установления сухой погоды.
"Долгожданное весеннее контрнаступление Украины готовилось так долго, что обрело новое название, — это будет "летнее наступление". Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада", — сказано в материале.
При этом авторы публикации выразили сомнение в том, что наступление Киева станет успешным. По мнению обозревателей, украинский конфликт может продолжаться ещё в течение нескольких лет.
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