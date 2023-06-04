Los Angeles Times: весеннее контрнаступление ВСУ получило новое название

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ввиду того, что весеннее контрнаступление Киева несколько раз откладывалось, теперь ему придётся дать новое название. Отныне наступательная операция киевских властей будет именоваться "летней", пишет американская газета Los Angeles Times.

Фото: Вадим Савицкий

В Киеве задержку запланированной наступательной кампании объясняют желанием дождаться поставок западного вооружения и установления сухой погоды.

"Долгожданное весеннее контрнаступление Украины готовилось так долго, что обрело новое название, — это будет "летнее наступление". Официальные лица Украины говорят, что задержка не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада", — сказано в материале.

При этом авторы публикации выразили сомнение в том, что наступление Киева станет успешным. По мнению обозревателей, украинский конфликт может продолжаться ещё в течение нескольких лет.