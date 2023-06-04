У Киева нет планов относительно анонсирования начала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Замглавы украинского оборонного ведомства объяснила, что теперь Киев не намерен разглашать секреты, касающиеся запланированной наступательной операции.
"Планы любят тишину. Объявления о начале наступления не будет", — написала Маляр в своём Telegram-канале.
Ранее украинские политики несколько раз объявляли о том, что анонсированное контрнаступление ВСУ откладывается. В частности, президент Владимир Зеленский просил западных партнёров дать Киеву "немного больше времени" для подготовки, чтобы снизить возможные потери украинской армии.
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