Замглавы Минобороны Украины Маляр: Киев не планирует объявлять о начале контрнаступления

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Киева нет планов относительно анонсирования начала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Фото: Телеграм

Замглавы украинского оборонного ведомства объяснила, что теперь Киев не намерен разглашать секреты, касающиеся запланированной наступательной операции.

"Планы любят тишину. Объявления о начале наступления не будет", — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Ранее украинские политики несколько раз объявляли о том, что анонсированное контрнаступление ВСУ откладывается. В частности, президент Владимир Зеленский просил западных партнёров дать Киеву "немного больше времени" для подготовки, чтобы снизить возможные потери украинской армии.