Полковник Макгрегор рассказал об "аккуратных" действиях Путина, превращающих жизнь ВСУ в кошмар

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные методично уничтожают украинскую противовоздушную оборону, так, что у Киева практически ничего не осталось от системы ПВО. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Администрация президента РФ

Офицер отметил, что прицельные удары ВС РФ почти вывели из строя украинскую ПВО, а те единицы, что ещё пока уцелели, способны прикрыть лишь небольшие территории. Но и им, скорее всего, уже недолго осталось.

Такая тактика даст России возможность больше использовать авиацию против украинской армии, добавил Макгрегор.

"Путин в этом плане делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра", — сделал вывод Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Ранее полковник высказал мнение, что ВС РФ смогут освободить всю территорию Левобережной Украины после провала контрнаступления Киева.