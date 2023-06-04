Российские военные методично уничтожают украинскую противовоздушную оборону, так, что у Киева практически ничего не осталось от системы ПВО. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Офицер отметил, что прицельные удары ВС РФ почти вывели из строя украинскую ПВО, а те единицы, что ещё пока уцелели, способны прикрыть лишь небольшие территории. Но и им, скорее всего, уже недолго осталось.
Такая тактика даст России возможность больше использовать авиацию против украинской армии, добавил Макгрегор.
"Путин в этом плане делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра", — сделал вывод Макгрегор в своём блоге на YouTube.
Ранее полковник высказал мнение, что ВС РФ смогут освободить всю территорию Левобережной Украины после провала контрнаступления Киева.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.