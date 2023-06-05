Армия России выполняет задачи по уничтожению оставшейся авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, украинских боевиков необходимо лишить возможности получать даже минимальную поддержку с воздуха. Благодаря этому российские сухопутные силы смогут ускорить продвижение в зоне боевых действий, считает специалист.
Как пояснил Дандыкин, во время последних атак ВС РФ решали две зачади. Он подчеркнул: во-первых, российские бойцы боролись с украинскими бомбардировщиками Су-24М, которые способны переносить дальнобойные крылатые ракеты.
"Во-вторых, мы уничтожаем и не даём развернуться авиации противника вблизи линии боевого соприкосновения", — уточнил эксперт в беседе с "Известиями".
Ранее пресс-служба Минобороны РФ обнародовала кадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России.
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