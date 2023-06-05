Военный эксперт Дандыкин рассказал об охоте армии РФ за боевой авиацией ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России выполняет задачи по уничтожению оставшейся авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, украинских боевиков необходимо лишить возможности получать даже минимальную поддержку с воздуха. Благодаря этому российские сухопутные силы смогут ускорить продвижение в зоне боевых действий, считает специалист.

Как пояснил Дандыкин, во время последних атак ВС РФ решали две зачади. Он подчеркнул: во-первых, российские бойцы боролись с украинскими бомбардировщиками Су-24М, которые способны переносить дальнобойные крылатые ракеты.

"Во-вторых, мы уничтожаем и не даём развернуться авиации противника вблизи линии боевого соприкосновения", — уточнил эксперт в беседе с "Известиями".

Ранее пресс-служба Минобороны РФ обнародовала кадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России.